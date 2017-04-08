TS - BJK canlı yayın Bein Sports'ta nefes kesti

Bein Sports canlı yayın ile bu akşam saat 19:00’da başladı ve Bein Sports kanalından yayınlandı.

İlk 11’ler belli oldu:

Trabzonspor: Onur, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, Castillo, Rodallega

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk

TRABZONSPOR ÇOK FORMDA

Ev sahibi Trabzonspor ligin ikinci yarısında adeta fırtına gibi esiyor. Oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden bordo mavili ekip, son 4 maçı da galibiyetle kapattı. Ligde geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında sahaya çıkan Trabzonspor maçı N’Doye’un attığı tek golle galip kapatmış ve serisini sürdürmüştü. Trabzonspor, Beşiktaş'la evinde oynadığı 43 lig maçının 20'sini kazandı. Evinde Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 21 Nisan 2012’de alan Trabzonspor bu şanssızlığını kırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Lider Beşiktaş ise takipçisi Başakşehir’in 5 puan önünde yer alıyor. Ligde oynadığı son maçta Gençlerbirliği’ni Oğuzhan, Talisca ve Babel’in golleriyle 3-0 mağlup eden siyah beyazlı ekipte Caner Erkin’in sakatlığı sürüyor. Beşiktaş, Trabzonspor'la oynadığı son 10 lig maçının sadece birini kaybetti, son yedi maçın da beşini kazandı.