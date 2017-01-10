TSYD Genel Sekreteri Mustafa Yener vefat etti

TSYD'den yapılan açıklamada, "TSYD Genel Sekreteri Mustafa Yener'i bir kalp krizi sonucu kaybettik. Çok üzgünüz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan cenaze ile ilgili bilgilerin de en kısa sürede TSYD tarafından paylaşılacağı bildirildi.