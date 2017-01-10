TSYD Genel Sekreteri Mustafa Yener vefat etti
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Sekreteri Mustafa Yener, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
- DHA
TSYD'den yapılan açıklamada, "TSYD Genel Sekreteri Mustafa Yener'i bir kalp krizi sonucu kaybettik. Çok üzgünüz" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan cenaze ile ilgili bilgilerin de en kısa sürede TSYD tarafından paylaşılacağı bildirildi.
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