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TSYD Genel Sekreteri Mustafa Yener vefat etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Sekreteri Mustafa Yener, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

  • DHA
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TSYD'den yapılan açıklamada, "TSYD Genel Sekreteri Mustafa Yener'i bir kalp krizi sonucu kaybettik. Çok üzgünüz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan cenaze ile ilgili bilgilerin de en kısa sürede TSYD tarafından paylaşılacağı bildirildi.

 

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