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TSYD İzmir Kupasında kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Voleybolda, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen İzmir Kupası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-0 yendi.

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Voleybolda, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen İzmir Kupası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.
 
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
 
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Cihat Küçükboyacı
 
Arkas Spor: Hasan Sıkar, Jovovic, Gökhan Gökgöz, Mert Matic, Sanchez, Fromm (Burak Mert, Lagumdzija, Bravo, Osman Durmaz, Muhammet Kaya)
 
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Samuele, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Görkem Sertel)
 
Setler: 17-25, 21-25, 23-25
 
Süre: 75 dakika (23, 26, 26)

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