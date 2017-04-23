TT Arena'da Volkan Demirel'e küfür ve yabancı madde...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Galatasaray taraftarının hedefinde Volkan Demirel vardı. Fenerbahçe maçından önce Volkan Demirel'e tepki gösteren Galatasaray taraftarı, maçın ilk yarısında da tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'e küfürlü tezahüratta bulundu. Tansiyonun zaman zaman arttığı Galatasaray - Fenerbahçe derbisininde Volkan Demirel ise kendisi için yapılan tezahüratlara tepkisiz kaldı.

Fenerbahçe taraftarı 6 yıl sonra Türk Telekom Arena'da

Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 6 yıl sonra Türk Telekom Arena'ya geldi.

Öğlen saatlerinde Kadıköy'de Ülker Stadı'nın önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün ayarladığı 30'un üzerinde belediye otobüsüyle Türk Telekom Arena'ya hareket etti.

Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşen yolculuk sırasında Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerini taşıyan otobüslere zarar verdi. Taraftarlar, birçok otobüsün camını kırdı. Büyük bir olay çıkmadan Türk Telekom Arena'ya gelen 2 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, maçtan 2.5 saat önce kendileri için ayrılan tribünlerde yerini aldı.

Son olarak Galatasaray deplasmanına 18 Mart 2011'de giden sarı-lacivertli taraftarlar, tam 2 bin 228 gün sonra Türk Telekom Arena'da takımına destek oldu.