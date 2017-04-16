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Tuchel, Nuri Şahin'i bırakmayacak

Dün E.Frankfurt maçında oynadığı futbolla bir kez daha kalitesini ispat eden Nuri Şahin, hocası Tuchel'den tam not aldı.

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BORUSSIA Dortmund’un teknik direktörü Thomas Tuchel, Eintracht Frankfurt’u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Nuri Şahin’in sakatlıktan dolayı uzun süre forma giymemesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Monaco ve ligde Eintracht Frankfurt karşısındaki performansını değerlendirdi. Nuri Şahin’in sakatlıktan dolay hazırlık dönemini kaçırdığını belirten Tuchel, “Performansı dikkat çekiciydi. Monaco’ya karşı ikinci yarıda ve bugün de takımda çok önemli bir faktördü” dedi. Milli futbolcunun takımda önemli bir yere sahip oluğunu vurgulayan Tuchel, Nuri Şahin’in kendisini başkasının yerine koyabilen hassas bir karaktere sahip olduğunu kaydetti.

BÜYÜK BİR ÖZGÜVENE SAHİP

Bundan dolayı yaşananlardan çok etkilendiğini anlatan Thomas Tuchel, “Aynı zamanda buna reaksiyon göstereceğini başarabileceğini hissettim. Bu konuda cesaretlendirdik. Nuri büyük bir özgüvene sahip. Bu çok iyi bir şey, aksi takdirde bu kadar kısa bir sürede bu seviyede oynamak mümkün değil. Nuri kendine güveniyor” dedi.

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