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Tuchel'den Emre Mor'a sert tepki! 'Kapa çeneni'

Emre Mor için ekstra antrenman programı yazan Tuchel, oyuncunun serzenişine 'Kapa çeneni' şeklinde yanıt verdi.

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Dün oynanan Bayern Münih maçında oyuna 59'da Ousmane Dembele'nin yerine dahil olan Emre Mor bugün yedeklerle birlikte takım idmanına katıldı.

İdman bitiminde ise Tuchel, fizyoterapist Rainer Schrey eşliğinde Emre'ye ekstra bir idman daha koydu. Bu duruma sinirlenen ve yüksek sesle hoşnutsuzluğunu dile getiren Emre'ye Tuchel'in cevabı sert oldu: "Kapa çeneni, kapa çeneni, kapa çeneni."

Dortmund dün şampiyonluktaki en büyük rakibi Bayern Münih'e 4-1'lik skorla kaybetmişti.

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