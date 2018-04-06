Tudor'un, Galatasaray'dan tazminat almak için 2 takımı reddettiği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da Igor Tudor'un kulübe açtığı tazminat davası gündem olmuştu. Sarı kırmızılı kulübe 1,5 milyon euroluk tazminat davası açan Igor Tudor'un kendisine gelen 2 teklif nedeniyle Galatasaray'ın önerdiği sözleşme fesih anlaşmasını kabul etmediği ortaya çıktı. Galatasaray'dan ayrılık sürecinde Tudor'a o dönemde küme düşme hattında bulunan Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un talip olması üzerine başkan Dursun Özbek, ısrarla fesih sözleşmesine "Mayıs ayına kadar Türkiye'de başka bir takım çalıştırırsa, bu tutar Galatasaray'ın ödeyeceği tazminattan düşer" maddesi koymak istedi.

Tudor'un, Dursun Özbek'in bu talebini reddetmesi ve bir de avukatının "Galatasaray şampiyon olursa 500 bin Euro da başarı primi ödenir" maddesinde diretmesi üzerine Hırvat teknik adamla köprüler atıldı.

(Futbolarena)