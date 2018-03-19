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Tudor ile Arda Turan görüşmesi dikkat çekti

Başakşehir - Beşiktaş maçında Arda Turan ile Igor Tudor'un görüşmesi dikkat çekti.

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Başakşehir'le Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada büyük bir sürpriz yaşandı. İstanbul'a gelen Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, Ayhan Akman'la maçı izlerken locada Arda Turan'ı yakaladı. 

İkilinin samimi sohbeti dikkat çekerken Galatasaray'la ilgili konuşmaların yapılıp yapılmadığı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarların bu iki isme tepkisi vardı.

Yapılan bazı yorumlar şöyle;

- Şu fotoğrafın sahibi Büyük Galatasaray Taraftarının başarısıdır.Tudor’u yolladık Arda’yı aldırtmadık ikisi de bizden uzak 

- Tudor’u Dursun’u gönderen de Arda’nın dönüşüne izin vermeyen de Fatih hocayı yuvaya döndüren de büyük Galatasaray taraftarıdır.. 

- Hayat Arda Turan ve Igor Tudor'un beraber FATİH TERİM stadyumunda  maç izlemeleri kadar garip aslında.

Öte yandan Everton formasıyla başarılı performans çizen ve üst üste goller atan Cenk Tosun da maçı tribünde takip etti.

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