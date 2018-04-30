Tudor ilk maçında takımın çöküşünden bahsetti

11 maçlık mağlubiyet serisinin ardından eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'u göreve getiren Udinese, Hırvat hocanın yönetimindeki ilk maçında ligden düşmesi kesinleşen Benevento'yla 3-3 berabere kalınca düşme tehlikesini yakından hissetmeye başladı. Tudor maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Udinese, Tudor yönetimindeki ilk maçında lig sonuncusu Benevento karşısında rakibi 10 kişiyken iki gol yedi ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray’dan kovulduktan sonra bir süre boşta kalan ve geçen hafta İtalya Ligi takımlarından Udinese’nin başına getirilen teknik direktör İgor Tudor, ilk maçına dün Benevento deplasmanında çıktı.

13’te Udinese’den Widner takımını 1- 0 öne geçirdi, 23’te Viola dengeyi sağladı: 1-1. 57’de Benevento’dan Cataldi ikinci sarıdan kırmızı gördü. 76’da Coda, penaltıdan ev sahibini 2-1 üstünlüğe taşıdı. Ancak 78 ve 79’da Lasagna, skoru bir anda 2-3’e getirdi. Maç tam böyle bitecek derken 90’da Sagna, Benevento’ya 1 puanı getirdi. Ligden düşmesi geçen hafta netleşen Benevento karşısına 3 puan amacıyla çıkan Tudor'un Udinese'si 10 kişi kalan rakibi karşısında deplasmanda beklediğini bulamazken maç sonunda konuşanIgor Tudor, "11 mağlubiyet sonrası takım çökmüş. Çok ciddi bir psikolojik bariyer var herkesin üzerinde.

Elbette teknik, taktik konuları da konuştuk ve çalıştık ama psikolojik olarak da oyuncuları iyi yere getirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yapmıştı. İtalya Seria A'da ligin bitmesine 3 hafta kalırken Udinese halen düşme tehlikesini yakından hissediyor.

18 puanlı Benevento ligden düşerken, 25 puanlı Verona ve 31 puanlı Chievo düşme hattının altında yer alıyorlar. Tudor'un Udinese'si Chievo'nun sadece 3 puan önünde ve 34 puana sahip.

34 puanlı Crotone, 33 puanlı Cagliari ve 32 puanlı SPAL da tehlikeyi yakından hissediyor.

Tudor'un Udinese'si kalan üç maçta Inter'i ağırladıktan sonra düşme hattındaki Verona deplasmanına gidecek. Son maçta ise evinde Bologna'yı ağırlayacak.

(CNN Türk)