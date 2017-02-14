Igor Tudor Karabükspor tesislerine geldi
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Igor Tudor, Karabükspor tesislerine geldi
- DHA
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, akşam saatlerinde Karabük'e geldi.
Tudor, uçakla Ankara'ya, oradan da karayoluyla saat 17.30 sıralarında Karabük'e ulaştı. Basın mensuplarıyla selamlaşarak kulüp tesislerine giren Tudor'un, takımın başında akşam antrenmanına çıkacağı belirtildi.
Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Tudor'un antrenman için hazırlık yaptığını, Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlerle ilgili kendisiyle konuşmadıklarını söyledi.
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