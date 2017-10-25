Tudor, Latovlevici'nin yerine Linnes'e şans verecek
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor performansından memnun kalmadığı Latovlevici'yi kesiyor. Hırvat hoca, Trabzonspor maçında Linnes'e forma vermeyi planlıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Latovlevici'nin Fenerbahçe karşısında performansını yeterli bulmadı.
Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Latovlevici'nin oynadığı futbolu beğenmeyen Tudor, "Performansını artırmalısın" uyarısı yaptı. Tudor'un bu hafta Trabzon karşısında solda Linnes'e şans vermeyi düşündüğü bildirildi.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.