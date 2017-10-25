Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tudor, Latovlevici'nin yerine Linnes'e şans verecek

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor performansından memnun kalmadığı Latovlevici'yi kesiyor. Hırvat hoca, Trabzonspor maçında Linnes'e forma vermeyi planlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Latovlevici'nin Fenerbahçe karşısında performansını yeterli bulmadı.

Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Latovlevici'nin oynadığı futbolu beğenmeyen Tudor, "Performansını artırmalısın" uyarısı yaptı. Tudor'un bu hafta Trabzon karşısında solda Linnes'e şans vermeyi düşündüğü bildirildi.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Antalya'da serin hava esnafa yaradı

Antalya'da serin hava esnafa yaradı

Hawking 50 yıl önceki doktora tezini yayınlayınca internet sitesi çöktü

Hawking 50 yıl önceki doktora tezini yayınlayınca internet sitesi çöktü

Kışları farelerin kafatasları küçülüyor yazları ise büyüyor

Kışları farelerin kafatasları küçülüyor yazları ise büyüyor

Hayvanların ultrason görüntüleri şaşkınlık içinde bıraktı

Hayvanların ultrason görüntüleri şaşkınlık içinde bıraktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA