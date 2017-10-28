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Tudor, Selçuk İnan'a görev verecek

Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Igor Tudor 11'ini belirledi. Hırvat teknik adam, cezalı Belhanda'nın yerine Selçuk İnan'a görev verecek.

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Fenerbahçe derbisinde alınan beraberliğe rağmen ezeli rakipleriyle 8 puanlık farkı koruyan Galatasaray, zorlu Trabzon deplasmanını kayıpsız geçip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, hafta boyunca gerçekleşen idmanlarda oyuncularından derbiyi unutarak bu maça odaklanmalarını isteyen teknik direktör İgor Tudor, kafasındaki ilk 11’i belirledi. Derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gören Younes Belhanda’nın yerine oynatacağı isim konusunda Selçuk İnan ve Rodrigues arasında gelgitler yaşayan Hırvat teknik adam son kararını “tecrübe”den yana kullandı. 

İLK KEZ 11’DE ÇIKACAK

Konya deplasmanında sakatlanan Rodrigues’in yerine girdikten sonra Kaptan’ın gösterdiği performansı beğenen Tudor, idmanlarda da oldukça istekli olan Selçuk’u, Trabzon’da bu sezon ilk kez 11’de sahaya süreceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta oynanan F.Bahçe derbisinde sakatlıktan dönen Tolga Ciğerci’yi 11’de görevlendiren genç hocanın, Selçuk’u sonradan oyuna dahil etmeyi düşündüğü, ancak Serdar Aziz’in maçın başındaki sakatlığı ve Belhanda’nın kızarmasıyla hesaplarının altüst olduğu bildirildi.

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