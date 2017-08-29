Tudor yeni sözleşme teklifini reddetti

Galatasaray'da Igor Tudor'un keyfi yerinde... Hırvat teknik adam, kendisine güvenildiği için Başkan Dursun Özbek'e teşekkür ederken sözleşmesinin uzatılmaya hazırlandığı konularını ise şimdilik 'es' geçmeyi tercih ediyor. Yeni sözleşme konusunu ilk olarak Sportif Direktör Cenk Ergün, Tudor'a açtı. Hırvat hocanın cevabı ise, "Ben buraya 1-2 yıllık değil. Felsefemi ortaya koymak için geldim. Hedefim Fatih Terim gibi önce Galatasaray'a şampiyonluklar kazandırmak. Ondan sonra da hedeflerim doğrultusunda ilerlemek istiyorum" oldu.

TARAFTARLARA KIRGIN

Bu sezon sözleşmesi bitecek olan Tudor'un geçen sezon sonundaki büyük tepkiler nedeniyle kırgın olduğu belirtiliyor.

VİTES YÜKSELTECEGİZ

G.Saray, Süper Lig'in ilk 3 haftasını 3 galibiyetle kapatırken, teknik direktör Igor Tudor vites yükselteceklerini ifade etti. Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya gelen genç çalıştırıcı, yeni transferler Badou Ndiaye ve Fernando için heyecan yaratan sözler sarf etti. Ligde üçte üç yapan takıma, salı akşamına kadar izin veren Tudor, tatile çıkmadan önce Ergün ile yaptığı görüşmede, Galatasaray'da daha üst düzey bir futbol ortaya koyacağını belirtip önemli noktaya dikkat çekti.

ORTA SAHA COŞACAK

Tudor, "Ndiaye ve Fernando kampa geç katıldı. Milli arada fizik kondisyon durumları yüzde 100'e geldiğinde orta saha hattında daha güçlü bir Galatasaray olacak ve vites artıracağız" ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)