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Tudor'dan flaş F.Bahçe ve Selçuk açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Igor Tudor'un maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Bugün bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Karakter anlamında mükemmel bir oyuncu grubuna sahibim. Bu ligde 8'de 7 yapmak kolay bir şey değil. 8 maçın 7'sini kazanırken sahaya her maç o açlıkla çıkan bir takım var."

Selçuk İnan açıklaması

"Sezonun başından beri söylediğim bir şey var. Selçuk İnan bu takımın kaptanı ve ona ihtiyacımız var. Selçuk doğru zamanda oynadı ve bizi yanıltmadı. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum."

Fenerbahçe derbisi

"Milli takım dönüşü zor bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Fenerbahçe derbisi için önümüzde 1 hafta var. Sakatlıkların durumuna da bakacağız. Muhtemelen tam kadro sahada olacağız."

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