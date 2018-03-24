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Tudor'dan Galatasaray'a 'Şampiyonluk' davası

Fatih Terim öncesi G.Saray'ı çalıştıran Tudor, 7.5 milyon liralık alacak davası açmıştı. Hırvat Hoca'nın sezon sonu için de bir planı olduğu iddia edildi.

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Sözleşmesinde, "Şampiyonluk primi 500 bin eurodur. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 400 bin euroluk prim almaya hak kazanacaktır" maddesi bulunan Tudor'un sezon sonu bir dava daha açabileceği kulübe iletildi.

KARŞILIKLI ANLAŞALIM

Hırvat teknik adamın avukatının gönderdiği uyarı mektubunda, "G.Saray'ın başarısında müvekkilimin başarısı gözardı edilemez. Sezon sonunda yeni davalarla yüz yüze kalmamak açısından sizi anlaşmaya davet ediyorum" dediği iddia edildi.

 

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