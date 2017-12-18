Tudor'la birlikte Ayhan Akman'la da yollar ayrılacak

Gözler,Galatasaray'daki yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası alınacak radikal kararlar sarı kırmızılı camia tarafından merakla bekleniyor. Tudor'un gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, devamında bir isim daha yolcu.

Beşiktaş maçından sonra takım ile yollarının ayrıldığı iddia edilen Ayhan Akman'ın da Tudor ile birlikte bileti kesildi. Muslera'nın da kaleci antrenöründen memnun olmadığı ve teknik heyetin komple yenileneceği ifade edildi. Göztepe maçına çıkacak isim Gençlik Geliştirme Sorumlusu Emrah Bayraktar.

TEPKİLERE KARŞILIK VERDİ

Takımla ilgili istek ve taleplerini her şekilde göstermekte serbest olan taraftarların "Tudor İstifa" sözleri karşısında Hırvat teknik adamın takındığı tavır büyük tepki çekti. Havalimanında takım otobüsüne ilk binen isim olan Tudor, taraftarların "İstifa" çağrıları üzerine önce yumruğunu gösterip, sonra "Okey" işareti yaptı. 2-1'lik yenilgiye rağmen yüzünde alaycı bir gülümseme bulunan Tudor'un bir de otobüsün ön koltuğunda bacak bacak üstüne atıp gülmeye devam etmesi büyük tepki topladı.

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