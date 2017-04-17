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Tudor'un doğum günü kutlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile 23 Nisan Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile 23 Nisan Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılıların, top kapma ve pas çalışmasının ardından kanat organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın koşular sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Bu arada sarı-kırmızılı oyuncuların, antrenman öncesinde 16 Nisan 1978 doğumlu Igor Tudor'un doğum gününü pasta keserek kutladığı kaydedildi.

Galatasaray, derbinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

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