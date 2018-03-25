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Tudor'un Galatasaray'a 1.5 milyon Euro'luk tazminat davası açması, sarı-kırmızılıların başını yakabilir

Galatasaray'ın geçen sezonun son bölümünde Karabük’e 150 bin Euro tazminat bedeli ödeyerek teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Igor Tudor’un Sarı-Kırmızılı kulübe 1.5 milyon Euro’luk tazminat davası açması ortalığı karıştırdı.

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Deplasmanda alınan 2-1’lik Yeni Malatya yenilgisinin ardından Tudor’la yollarını ayırmak isteyen Dursun Özbek yönetimi, genç antrenörle fesih görüşmesi yapmak için masaya oturdu. Tudor, kalan 5 aylık maaşını 100’er bin Euro’luk taksitlendirmeyle 500 bin Euro olarak almayı kabul etti.

3 yardımcısına da 5 aylığı yaklaşık 500 bin Euro’yu bulan para, vadeli şekilde ödenecekti ancak son dakikada Dursun Özbek, Tudor’un fesih sözleşmesine, “Başka kulüple anlaşırsan aradaki farkı düşerim” maddesi koydurmak istedi. Hırvat hoca da bunu kabul etmeyince anlaşma sağlanamadı ve Tudor dava yoluna gitti. Dava açarken de avukatının uyarısıyla sözleşmesinde yazan “Şampiyon olursa 500 bin Euro prim alır” maddesi de tazminat miktarına ekletti. Bıraktığı dönemde liderin 1 puan gerisinde olduğunu belirten Tudor, bu paranın da kendisine ödenmesini talep etti.

Böylece Galatasaray’ın kasasından 5 taksitle yaklaşık 1 milyon Euro çıkacakken, şimdi vadesiz 1.5 milyon Euro çıkabilir. Bu durum Sarı-Kırmızılılar’ı Finansal Fair-Play kapsamında müzakerelerde bulunduğu UEFA’nın gözünde de prestij kaybına uğrattı.

(Haberturk)

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