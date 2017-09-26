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Tudor'un Selçuk İnan'la sohbeti dikkat çekti

Özellikle bu sezon taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Selçuk İnan, hocası Igor Tudor tarafından özel ilgi görüyor.

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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. 

Süper Lig'deki tek yenilgisiz takım olan Galatasaray, Karabükspor hazırlıklarına devam etti. Florya'daki idmanda dikkat çeken görüntüler vardı. Teknik direktör Igor Tudor, antrenmanda ilk 11'de süre alamayan futbolculara özel ilgi gösterdi. 

Tudor, idman sırasında Selçuk İnan ve Eren Derdiyok ile sohbet etti. Tudor'un takımdan ayrılacağı konuşulan Selçuk İnan'la ilgilenmesi taraftarlarında dikkatinden kaçmadı.

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