Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tugay Kerimoğlu yardım maçına çıkacak

Tugay Kerimoğlu, Portsmouth ile Glasgow Rangers arasındaki yardım maçında forma giyecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, Portsmouth ile Glasgow Rangers arasındaki yardım maçında forma giyecek. Karşılaşma 01 Nisan 2018'te gerçekleşecek...

24 Mayıs 2009'da futbolu bırakan eski milli futbolcu Kerimoğlu, 2013'te teröristler tarafından öldürülen İngiltere Kraliyet Asker Alayı'nda davulcu olan Lee Rigby'nin ailesi tarafından kurulan Lee Rigby Vakfı'na yardım amaçlı maça çıkacak. 

Tugay Kerimoğlu daha önce  eski Bulgar futbolcu Hristo Stoichkov'un 50. yaşına özel  "50 Yıl 8 Numara" sloganıyla düzenlediği jübile maçında yer almıştı..

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA