Tugay Kerimoğlu yardım maçına çıkacak

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, Portsmouth ile Glasgow Rangers arasındaki yardım maçında forma giyecek. Karşılaşma 01 Nisan 2018'te gerçekleşecek...

24 Mayıs 2009'da futbolu bırakan eski milli futbolcu Kerimoğlu, 2013'te teröristler tarafından öldürülen İngiltere Kraliyet Asker Alayı'nda davulcu olan Lee Rigby'nin ailesi tarafından kurulan Lee Rigby Vakfı'na yardım amaçlı maça çıkacak.

Tugay Kerimoğlu daha önce eski Bulgar futbolcu Hristo Stoichkov'un 50. yaşına özel "50 Yıl 8 Numara" sloganıyla düzenlediği jübile maçında yer almıştı..