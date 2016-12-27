Tüm dünya bu golü konuşuyor! Mkhitaryan...

Kolombiya'nın eski kalecisi Rene Higuita özdeşleşen ve 'akrep vuruşu' adı verilen harekete benzer bir hareket yapan Mkhitaryan'ın pozisyonunda ofsayt tartışmaları olsa da, futbolseverler bu pozisyonda bayrağın kalkmamasına sevindiler. Ermeni futbolcu maç sonrasında kendisine gösterilen ilgiden dolayı takım otobüsüne binemedi, Old Trafford'un dışında yüzlerce taraftara imza dağıttı.

27 yaşındaki futbolcu şık hareketle ilgili olarak, "O pozisyonda top arkamda kalmıştı. Dolayısıyla böyle bir hareket yapmaktan başka çarem kalmadı. Hayatımın en güzel golünü attım. Top filelere gider gitmez yardımcı hakeme baktım. Bayrak kalkmadığını görünce sevinmeye başladım" dedi.

Ada'da sosyal medya da bu golle hareketlendi. Maçın ardından konuşulmaya başlanan güzel hareket, bugün de ilk sıradaki konu olarak dikkat çekti.