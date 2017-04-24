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Arda Turan, yedek kulübesinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledi

Arda Turan, takımının Real Madrid’le oynadığı El Clasico öncesi derbiyi kaçırmayanlar arasındaydı.

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Barcelona forması giyen Arda Turan, Real Madrid’le oynanan El Clasico öncesi eski takımının maçını izledi. 
 
Karşılaşma için Santiago Bernabeu’ya gelen Arda Turan yedek kulübesinde telefonunu çıkardı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip etti.
 
Arda'nın takım arkadaşı Denis Suarez de TT Arena'daki derbiyi dikkatle izledi.

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