Arda Turan, yedek kulübesinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledi
Arda Turan, takımının Real Madrid’le oynadığı El Clasico öncesi derbiyi kaçırmayanlar arasındaydı.
Barcelona forması giyen Arda Turan, Real Madrid’le oynanan El Clasico öncesi eski takımının maçını izledi.
Karşılaşma için Santiago Bernabeu’ya gelen Arda Turan yedek kulübesinde telefonunu çıkardı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip etti.
Arda'nın takım arkadaşı Denis Suarez de TT Arena'daki derbiyi dikkatle izledi.
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