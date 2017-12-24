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Tümer Metin, bekletildiği için yayıncı kuruluşu eleştiren Şenol Güneş'e sert cevap verdi

Beşiktaş'ın Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Şenol Güneş ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında gerilim yaşandı, Tümer Metin'den Güneş'e flaş bir tepki geldi.

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Beşiktaş'ın Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından Şenol Güneş ile yayıncı kuruluş arasında bir gerilim yaşanırken, Tümer Metin'den Güneş'e flaş bir cevap geldi.

Güneş, maçın ardından yayıncı kuruluşun yaşanan problem nedeniyle kendisini yayına geç almasına kızarken, "Bunu aynı arkadaşlar yapıyor. Biz buraya gelmek durumundayız. Geldim ve beklemem söylendi sonra odama gittim. Arkadaş bir şeyler konuşuyor, bilgi sahibi olsun. Kendi yanlışlarıyla bizi suçlayamazlar. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok. Bizi eleştirebilirler ama suçlayamazlar. Sonuçla ilgili konuşmam. Başkalarının rahatsızlığı varsa bilemem" ifadelerini kullandı.

Güneş öte yandan, beIN Sports'ta kendisini Şenol Güneş'in önceki haftalardaki sözlerini, "Kapanan savunmaları açamıyor Beşiktaş. Adam puan almak isteyecek, oyunu bozmak isteyecek, puan almak isteyecek tabii" şeklinde yorumlayan Tümer Metin'e de tepki gösterdi ve kendisinin önceki haftalarda oyunu yavaşlatmak isteyen takımlara tepki gösterdiğini vurguladı.

TÜMER METİN: "BİZ SENİ DAHA ÇOK BEKLEDİK HOCAM"

Tümer Metin, Şenol Güneş'in sözlerinin ardından, "Şenol Güneş bizim söylediğimiz üzerinden serzeniş yapabilirsin. Teknik taktik üzerinden ben de eleştiri yapabilirim. Saygıyı aşmadığımız sürece bunlar normal. Bu stüdyoda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır. Orası bir gerçek." diye cevap verdi.

Beşiktaş taraftarları, bu sözler üzerine Tümer Metin'e tepki gösterdi.

Sporx

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