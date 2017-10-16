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Tuncay Şanlı: Fenerbahçe Galatasaray'a 'geliyoruz' dedi!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, 'Fenerbahçe bugünkü oyunuyla Galatasaray'a 'geliyoruz' dedi.' şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, 3-1'lik Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi.
 
Şanlı, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bugünkü oyunuyla Galatasaray'a 'geliyoruz' dedi. Bana ışık ve umut verdi. İstek önemliydi. Oyuna izin veren de bir Malatya'da vardı. Derbilerin havası farklıdır fakat Fenerbahçe oyunuyla iyi ışık verdi." ifadelerini kullandı.
 
Metin Tekin ise, "Fenerbahçe için hedef maç Galatasaray maçıydı. Bana göre ligdeki kaderlerini belirleyecek olan maç gelecek haftaki derbi." dedi.

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