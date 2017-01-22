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Tuncay Şanlı galibiyeti unuttu

Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sakaryaspor, ligin zayıf takımlarından Bergamaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve zirve yarışı veren Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sakaryaspor, 19. hafta maçında ligin alt sıralarında yer alan Bergama Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. 34. dakikada Bergama Belediyespor İlyas Ekiz'le maçta üstünlüğü yakalasa da, 62'de Coşkun Yılmaz eşitliği sağladı ve skoru belirledi.
 
Bergama Belediyespor'da golün sahibi İlyas Ekiz, 77'nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
 
Sakaryaspor, bu beraberliğin ardından ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. 33 puana yükselen Tatangalar, lider Afyonspor'un 8 puan gerisinde 4. sırada yer aldı. 

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