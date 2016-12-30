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Türk basketbolu, 2016 yılını hareketli geçirdi

Türk basketbolu hem milli takımlar hem kulüpler bazında 2016 yılını hareketli geçirirken, Türkiye Basketbol Federasyonunda (TBF) da başkan değişti.

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Basketbolda en büyük değişim TBF'de yaşandı. Turgay Demirel'in  ardından federasyon başkanlığına seçilen Harun Erdenay, başkanlık için yeniden  aday olmadı. NBA'de uzun yıllar Türk basketbolunu temsil eden Hidayet Türkoğlu,  26 Ekim'de gerçekleştirilen TBF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak  girdi ve geçerli 113 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.
 
Hidayet Türkoğlu, milli takımda birlikte forma giydiği Hüseyin Beşok,  Ömer Onan ve Kerem Tunçeri gibi isimleri de federasyon bünyesine katarak yeni  dönem için büyük değişime gitti.
 
Basketbolda 2016 yılında milli takımlar düzeyinde de hareketli günler  yaşandı. A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın görev süresi, 31  Ağustos'ta sona erdi. Milli takım için henüz bir isim belirlemeyen TBF yönetim  kurulu, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.
 
Son yıllarda önemli organizasyonlarda başarılı sonuçlara imza atan A  Milli Kadın Takımı'nda da değişiklik yaşandı. Geçmiş yıllarda milli takımın  başında bulunan başantrenör Ekrem Memnun, Aziz Akkaya'dan bu görevi yeniden  devraldı.
 
Erkek Milli Takımı olimpiyat şansını değerlendiremedi
Erkek Milli Takımı, 2016 yılı içinde Rio Olimpiyat Oyunları  Elemeleri'nde mücadele etti. Filipinler'deki eleme grubuna Kanada'ya 77-69 yenilerek başlayan milli  takım, ikinci maçında Senegal'e 68-62 üstünlük kurarak umutlarını son maça  taşıdı. Grubundaki son karşılaşmasında Fransa'ya 75-63 mağlup olan Türkiye,  olimpiyat oyunlarına gitmek için finale çıkma şansını yitirdi.
 
Kadın milli takımından dramatik son
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2016'da en önemli mücadelesini Rio  Olimpiyat Oyunları'nda verdi.
 
Grup mücadelesine kötü başlangıç yapan ve Fransa'ya 55-39,  Avustralya'ya da 61-56 mağlup olan milliler, sonrasında Japonya'yı 76-62,  Belarus'u 74-71 ve Brezilya'yı 79-76 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek  finalde İspanya'nın rakibi olan Türkiye, maçın bitimine 4 saniye kala Lara  Sanders'ın pota altından kaydettiği basketle skoru 62-62'ye getirdi. Maçın bu  şekilde bitmesi beklenirken, son hücumu iyi değerlendiren İspanya, Anna Cruz'un  basketiyle karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı. Milli takım, böylece üste ikinci  kez çeyrek finalde olimpiyatlara veda etti.
 
Kadın Milli Takım, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın ardından Avrupa  Şampiyonası Elemelerindeki mücadelesini sürdürdü. Milli takım, elemelerdeki  maçların bir bölümünü bu yıl oynadı ve elde ettiği sonuçlarla final hakkı  yakaladı. Romanya'yı deplasmanda 56-45 yenen milliler, İsrail'e 63-62 mağlup  olduktan sonra Bosna Hersek'i 72-68 ve Romanya'yı 64-54 mağlup ederek, finallerde  bir kez daha yer alma şansı buldu.
 
Fenerbahçe'nin final başarısı
Türk basketbolu, kulüpler bazında da 2016 yılında önemli anlar yaşadı. Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük organizasyonu THY  Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, başarılı sonuçların ardından üst üste ikinci  kez Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı yakaladı. Sarı-lacivertli takım,  Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'in ilk maçında  İspanya temsilcisi Laboral Kutxa'yı 88-77 yenerek, finale yükseldi ve kulüpler  bazında Türk basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
 
Finalde Rusya'nın CSKA Moskova ekibine rakip olan Fenerbahçe, normal  süresi 83-83 biten mücadeleyi 101-96 yitirerek kupayı kazanma şansını  değerlendiremedi.
 
Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı
Basketbolda 2016'da kulüpler bazında Avrupa'da tek kupayı Galatasaray  Odeabank kazandı.
 
Başarılı sonuçlarla finale kadar gelen sarı-kırmızılı takım, kupayı da  Türkiye'ye getirmeyi bildi. Finalde Fransız ekibi Strasbourg ile karşılaşan  Galatasaray Odeabank, deplasmandaki karşılaşmada rakibine 66-62 yenildi.  İstanbul'daki rövanş mücadelesinde Fransa temsilcisini 78-67 yenen sarı-kırmızılı  ekip, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Türk takımı oldu.
 
Kadınlar Avrupa Ligi'nde üçüncülük
Kadınlar Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final organizasyonu İstanbul'da  gerçekleştirilirken Fenerbahçe, ilk karşılaşmasında Rusya'nın Nadezhda takımına  74-68 yenildi.
 
Sarı-lacivertliler, Çek Cumhuriyeti temsilcisi USK Prag'ı 73-69  yenerek, üçüncülükte kaldı.
 
Türkiye'de kupalar Fenerbahçe'nin
Türkiye liglerinde 2016'da en çok kupayı Fenerbahçe aldı.
 
Sarı-lacivertli takım, özellikle erkeklerde kupalara ambargo koydu.  Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye  Kupası'nın da sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götüren  sarı-lacivertli takım, 2016'yı erkeklerde 3 kupayla tamamladı.
 
Fenerbahçe, kadınlar liginde de şampiyonluğu rakiplerine kaptırmazken,  Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.
 
Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı  kazanarak 2016'da önemli bir başarıya imza attı.

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