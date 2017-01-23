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Eski basketbolcu Gülseren Gönül vefat etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk oyunculardan Gülseren Gönül, 66 yaşında hayatını kaybetti.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Gülseren  Gönül'ün cenazesinin, yarın Ankara Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak  namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.
 
Açıklamada, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine  başsağlığı dileriz." ifadeleri de yer aldı.

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