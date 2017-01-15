Samed Yeşil Yunan ekibi Panionios'la anlaştı
Transfer döneminin başında ismi Trabzonspor ve Galatasaray'la anılan Samed Yeşil, Yunan ekibi Panionios'a transfer oldu.
- Sporx
Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Samed Yeşil, kariyerine Yunanistan'da devam edecek.
Sezon başında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmayan, son dönemde adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 22 yaşındaki Samed Yeşil'in yeni takımı belli oldu.
Almanya doğumlu 22 yaşındaki golcü oyuncu, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panionios ile sözlşeme imzaladı.
Bayer Leverkusen altyapısında futbola başlayan Samed Yeşil, son olarak geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiralık olarak İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Luzern'de forma giydi. Samed Yeşil, geçen sezon Luzern formasıyla 14 lig maçında sadece 1 gole imza attı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.