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Türk Telekom Stadı'na doğru yola çıkan Fenerbahçeli taraftarlar, halk otobüslerinin camlarını kırdı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile bugün saat 19.30'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, mücadeleyi deplasman tribününden takip edecek olan taraftarlar, Ülker Stadyumu çevresinden kaldırılan otobüslerle Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı. Uyarıları dikkate almayan Fenerbahçe taraftarları halk otobüsünün camlarını kırdı.

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Sarı-lacivertli taraftarları 35 otobüs Türk Telekom Stadyumu'na götürürken, otobüse binişte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tüm sarı-lacivertli taraftarlar aramadan geçirilirken, Passolig kart ve bilet kontrolü yapıldı, Passolig kartı olmayanlar otobüse alınmadı.
 
Uyarıyı dikkate almayıp camları kırdılar!
 
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için stada gitmek üzere yola çıkan Fenerbahçe taraftarları halk otobüsünün camlarını kırdı.
 
Taraftarlar daha önce Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan “Otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, sorumlularına işlem yapılacaktır” şeklindeki uyarıları dikkate almadı. 
 
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gitmek için bir grup Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'den yola çıktı. Halk otobüslerini tıka basa dolduran taraftarlar yol boyunca sloganlar attı. Fenerbahçe taraftarlarının, halk otobüsünün camlarını kırdığı görüldü.
 
Otobüsün camlarını kıran taraftarlar daha önce Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan, “Taraftarlarımız için organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını derhal tespit edecek ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır. Otobüslerde oluşabilecek hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem yapılacaktır” şeklindeki uyarıları dikkate almadı.
 
İHA / DHA

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