Türk Telekom'da Arda Turan'ı yıkan pankart!
Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan, bugün Galatasaray'a rakip olacak. Sarı kırmızılı ekibin taraftarı tepkili oldukları Arda için bu akşamki maçta bir pankart hazırladı.
Arda Turan 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak basacak.
ARDA'YA ÖZEL PANKART
Ara transferde Başakşehir'e gelmesi nedeniyle Arda Turan'a kızgın olan sarı-kırmızılı taraftarların bugünkü buluşmada nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.
Bu arada ultrAslan statta "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı açarak Arda'ya mesaj gönderecek.
Sarı-kırmızılıların alt yapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen yıldız futbolcu, 2011-12 yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuş ardından da Barça'nın yolunu tutmuştu. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 20 Mayıs 2011'de Galatasaray forması ile Konyaspor'a karşı mücadele etmişti.
(Fotomaç)
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