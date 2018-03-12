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Türk Telekom'da Emre Gönlüşen'e saldırı!

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını 4K kanalında anlatan Beinsports spikeri Emre Gönlüşen bir taraftarın saldırısına uğradı.

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Türk Telekom Stadı'nda istenmeyen dün gece olay yaşandı.

Fanatik bir taraftarın yayıncı kuruluş BeinSports'un spikerlerinden Emre Gönlüşen'e saldırdığı öğrenildi. Yayıncı kuruluşta 4K kanalında mücadeleyi anlatan spiker darbeler alırken, spor şube polisleri olaya anında müdahale etti.

(Habertürk)

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