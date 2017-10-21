Türk Telekom’da samba gecesi

Maç gerginleşirse F.Bahçe’ye yarar / ERMAN TOROĞLU

Galatasaray daha hazır. Fenerbahçe öyle değil. Maç gergin olursa Fenerbahçe avantaj sağlar. Galatasaray seyirci baskısıyla heyecanlanıp ters yöne gidebilir. Arada 8 puan fark var. Fenerbahçe’nin mağlubiyeti demek ligden kopması demek. Bu sinir savaşında hakem nasıl hareket edecek o önemli. Cüneyt Çakır eyyam yaparsa ipin ucunu kaçırır. Ben de olsaydım bu maça Cüneyt’i atardım. Çünkü FIFA kokartı var, kaybedecek çok şeyi var. Hakemlerin son yıllarına ben hep tehlikeli gözüyle bakarım. Zira eyyama fazla girerler.

Kağız üzerinde favori Galasaray / ERGÜN PENBE

İki takımın da konsantrasyondan 1 dakika bile uzaklaşmaması gereken bir derbi oynanacak. Fenerbahçe de bu sezon iyi transferler yaptı ama henüz takım oyununu oturtamadı. Galatasaray adına kilit oyuncu Bafetimbi Gomis olur. Stoper olsam ona karşı oynamak istemezdim. Kağıt üzerinde favori olarak Galatasaray gözüküyor. En iyi dönemimizde bile Fenerbahçe ’yi yenemediğimiz zamanlar oldu. Ancak bu sene Galatasaray seyircisi de galibiyet için ümitli. Yakaladığı pozisyonları değerlendiren bir G.Saray var.