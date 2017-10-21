Türk Telekom’da samba gecesi
Dev maçta sahada en fazla Brezilyalı futbolcu olacak. Aslan’da Mariano, Maicon ve Fernando, Kanarya’da Giuliano ve Josef 11’de yer alacak. Fernandao görev bekleyecek.
Maç gerginleşirse F.Bahçe’ye yarar / ERMAN TOROĞLU
Galatasaray daha hazır. Fenerbahçe öyle değil. Maç gergin olursa Fenerbahçe avantaj sağlar. Galatasaray seyirci baskısıyla heyecanlanıp ters yöne gidebilir. Arada 8 puan fark var. Fenerbahçe’nin mağlubiyeti demek ligden kopması demek. Bu sinir savaşında hakem nasıl hareket edecek o önemli. Cüneyt Çakır eyyam yaparsa ipin ucunu kaçırır. Ben de olsaydım bu maça Cüneyt’i atardım. Çünkü FIFA kokartı var, kaybedecek çok şeyi var. Hakemlerin son yıllarına ben hep tehlikeli gözüyle bakarım. Zira eyyama fazla girerler.
Kağız üzerinde favori Galasaray / ERGÜN PENBE
İki takımın da konsantrasyondan 1 dakika bile uzaklaşmaması gereken bir derbi oynanacak. Fenerbahçe de bu sezon iyi transferler yaptı ama henüz takım oyununu oturtamadı. Galatasaray adına kilit oyuncu Bafetimbi Gomis olur. Stoper olsam ona karşı oynamak istemezdim. Kağıt üzerinde favori olarak Galatasaray gözüküyor. En iyi dönemimizde bile Fenerbahçe ’yi yenemediğimiz zamanlar oldu. Ancak bu sene Galatasaray seyircisi de galibiyet için ümitli. Yakaladığı pozisyonları değerlendiren bir G.Saray var.
Aslan bol gollü galibiyet alır / RÜŞTÜ REÇBER
Bol gollü ve Galatasaray’ın kazanacağı bir derbi bekliyorum. Seyircisi önünde yeni takımıyla Sarı-Kırmızılılar’ın coşacağına inanıyorum. Cüney Çakır kesinlikle doğru bir atama. Son dönemde ülkenin en iyi hakemlerinden biri ve çok rahatlıkla bu derbiyi yönetecektir. Maçın adamı bence Feghouli olur ve zaten dediğim gibi Galatasaray kazanır. Skor da 3-0 ya da 3-1 olur. Ben Fener’in yerinde olsam Kameni ile maça başlardım. Ama Volkan Demirel’in de derbilerdeki katkısı düşünülürse ve Kocaman sorumluluk alırsa Volkan Demirel oynamalı.
Derbiler her şeye gebe müsabakalar / MEHMET ÖZDİLEKSÜPER
Lig’de 8 haftalık periyotta kimsenin hayal etmediği bir fark oldu. Hem Fenerbahçe’nin hem de Beşiktaş’a karşı Galatasaray’ın 8 puan üzerinde olması biraz o anlamda onları moral açısından yukarı taşıdı. Ancak Cim-Bom, derbiyi kazanırsa lig bitmez. Tabi Fenerbahçe’yi moral açısından çok dibe iter diye düşünüyorum. Böyle maçlardan önce çok net konuşmak çok sağlıklı değil. Her şeye gebe olan müsabakalar. Adı üstünde derbi. Lig çok uzun bir maraton. Daha altından çok sular akar diye düşünüyorum.
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