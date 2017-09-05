Ukrayna - Türkiye maçındaki hakem skandalının yankıları sürüyor.

Yarmolenko'nun ilk goldeki ofsaytını görmeyen İspanyol düdük David Fernandez Borbalan, ikinci golde topun dışarıdan çıkmasına seyirci kalmasının yanı sıra bir de bariz penaltımızı vermemişti.

Collina'dan skandal atama

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçında yapılan hataların kasıtlı olduğunu söyleyerek çok ses getirecek bir iddia ortaya attı.

Ukrayna'da 15 Eylül'de milli takımın başına getirilen Andriy Shevchenko'nun yardımcılarından Andrea Maldera ve Pedro Jaro ile kaleci antrenörü Ivan Basyovyi'nin maçın hakemi Fernandez Borbalan gibi İspanyol vatandaşı olması, Lucescu'nun şüphelenmesine neden oldu.

Ukrayna teknik direktörü Andry Shevchenko'nun yardımcıları arasında 3 İspanyol'un olduğunu belirten Lucescu, maçın İspanyol hakeminin bu yardımcıların etkisinde kaldığını belirtti.

Lucescu, FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'dan bu skandal atamayla ilgili açıklama beklediklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye - Hırvatistan maçının gözlemcisi değiştirildi

Ukrayna teknik ekibindeki İspanyol yardımcıları görmezden gelen FIFA'nın A Milli Takımın yarın Hırvatistan ile oynayacağı maçla ilgili dikkat çeken bir değişikliğe imza attığı ortaya çıktı.

Eskişehir'deki maç için daha önce belirlenen Rumen gözlemcinin, Milli Takımın başına Lucescu'nun getirilmesinin ardından FIFA tarafından değiştirildiği öğrenildi.

Söz konusu Türkiye olunca sahayla bağlantısı olmayan gözlemcinin bile uyruğuna önem gösteren FIFA'nın, bir milli maçtaki hakem ataması sırasında teknik ekibin milliyetini dikkate almaması, Lucescu'nun 'kasıt' sözlerini destekler nitelikte.

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