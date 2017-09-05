Türkiye - Hırvatistan muhtemel 11'ler

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi star.com.tr'de olacak. Mücadelede, Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Viktor Kassai düdük çalacak. Kassai'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve György Ring yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adam Farkas olacak.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan, Mehmet Topal, Çağlar, İsmail(Caner), Emre, Selçuk, Nuri, H.Çalhanoğlu, Arda, Burak

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kramaric, Mandzukic

Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, son üç maçını kazandıktan sonra Ukrayna'ya deplasmanda mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora sokmuştu. Grupta yaptığı 7 maçın üçünü kazanan milliler, 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, grupta 11 puanla 4. sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı mağlup ederek, Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürmek istiyor.

Grupta oynadığı 7 maçta, 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Hırvatistan ise 16 puanla lider durumda bulunuyor.

Gruptaki diğer maçlarda ise İzlanda-Ukrayna ve Kosova-Finlandiya karşılaşmaları oynanacak.

Puan durumu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 8. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P

Hırvatistan 7 5 1 1 12 2 10 16

Ukrayna 7 4 2 1 11 5 6 14

İzlanda 7 4 1 2 9 7 2 13

Türkiye 7 3 2 2 11 8 3 11

Finlandiya 7 1 1 5 5 10 -5 4

Kosova 7 0 1 6 3 19 -16 1 Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).

Türkiye 551. randevuda

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu sekizinci hafta maçıyla 551. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 290'ı resmi, 260'ı özel olmak üzere geride kalan 550 maçta, biri hükmen olmak üzere 208 galibiyet aldı, 127 kez berabere kaldı, 215 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 236'sı deplasmanda, 235'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 724 gol attı, kalesinde 796 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 550 karşılaşmanın 472'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde geride kalan 550 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Milli takımda hedef 3'te 3

Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Grupta 11 puanla 4. sırada yer alan milli takım, son 3 maçını kazanarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor.

Milliler, son oynadığı 4'ü resmi, 2'si özel toplam 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan milliler, kalesinde ise 4 gole izin verdi.

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Burak Yılmaz'ın cezası bitti

A Milli Futbol Takımı'nda golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın kart cezası sona erdi.

Burak, sarı kart cezası nedeniyle Ukrayna karşılaşmasında oynayamamıştı.

Deneyimli futbolcu, ay-yıldızlı forma ile attığı 23 golle, milli takımın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.

Türkiye ile Hırvatistan 9. kez rakip

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maçında rakibi Hırvatistan ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 6'sı resmi, 2'si özel geride kalan 8 maçtan 3'ünü kaybederken, 5'inde berabere kaldı, rakibi karşısında penaltılar hariç galibiyet elde edemedi.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul'daki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 5 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 6 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

İlk maç 1996'da

İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.

Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken,Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı.

Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.

Penaltılarla gelen yarı final

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.

20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.

Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

Play-off'ta Hırvatistan güldü

2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.

15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.

Son maç berabere bitti

Türkiye ile Hırvatistan, tam 1 yıl önce 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 5 Eylül 2016'da oynanan maçta ev sahibi takım Ivan Rakitic'in golüyle öne geçti, milli takım Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle karşılaşmayı 1-1 tamamladı.

Maçlar

Türkiye ile Hırvatistan arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

11.06.1996 Nottingham EURO 1996 0 - 1

12.06.1997 Sendai Özel 1 - 1

31.03.2004 Zagreb Özel 2 - 2

20.06.2008 Viyana EURO 2008 1 - 1 Penaltılarla 3-1

11.11.2011 İstanbul EURO 2012 Elemeleri play-off 0 - 3

15.11.2011 Zagreb EURO 2012 Elemeleri play-off 0 - 0

12.06.2016 Paris EURO 2016 0 - 1