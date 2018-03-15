Türkiye - İrlanda maçını Slavko Vincic yönetecek
23 Mart Cuma günü Antalya'da oynanacak olan Türkiye - İrlanda maçını Slovakya Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
A Milli Futbol Takımımızın 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek olacak.
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