Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Türkiye - İrlanda maçını Slavko Vincic yönetecek

23 Mart Cuma günü Antalya'da oynanacak olan Türkiye - İrlanda maçını Slovakya Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Futbol Takımımızın 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

Terör örgütü YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA