Türkiye - İzlanda | Muhtemel 11'ler

Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Bu kritik mücadeleyi STAR.COM.TR’den CANLI takip edebilirsiniz.

Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, üç maçlık galibiyet serisinden sonra Ukrayna deplasmanından mağlubiyetle ayrılmış, sahasında Hırvatistan'ı yenerek yeniden Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürmüştü. Grupta yaptığı 8 maçın dördünü kazanan milliler, 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, grupta 14 puanla 3. sırada bulunuyor. A Milli Takım, İzlanda'yı mağlup ederek, 2 puan önündeki rakibini geçmek ve Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası'na katılma şansını son maça taşımak istiyor.

İzlanda ise grupta oynadığı 8 maçta, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Grupta bu akşam ayrıca Hırvatistan-Finlandiya ve Kosova-Ukrayna karşılaşmaları oynanacak.

Lucescu tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, FIFA'dan aldığı 1 maç men cezası nedeniyle İzlanda karşısında takımın başında yer alamayacak.

Türkiye'nin deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonunda hakemleri soyunma odası koridoru önünde bekleyen Rumen teknik adam, telefonundan hakemlere pozisyonları göstermiş ve verilen kararlara tepkisini ortaya koymuştu.

Lucescu'nun tribünden takip edeceği mücadelede, yardımcı antrenör Tayfur Havutçu saha kenarında olacak.

Rumen teknik adam, Finlandiya deplasmanında ise yedek kulübesindeki yerine geçebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan, Serdar, Çağlar, Caner, Nuri, Mehmet Topal, Oğuzhan, Arda, Cenk, Burak

İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Sigurdsson, Magnusson, Gudmundsson, Bjarnason, Sigurdsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bödvarsson