Türkiye 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belçika'yı 78-65 yendi

Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Türkiye, Belçika'yı 78-65 mağlup ederek gruptaki 2. galibiyetine ulaştı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan milliler, ilk periyodu 23-14'le geçti. 2. çeyrekte vites artıran Belçika, çeyreği 19-17 önde bitirirken, devreye 40-33'lük Türkiye üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Belçika, 20-15'lik çeyrek skoruyla farkı 2'ye indirdi. Maçın son bölümünde taraftarının da desteğiyle baskıyı artıran ay-yıldızlılar, çok zorlandığı maçta rakibini 78-65 mağlup etti.

Maçın en skorer ismi attığı 14 sayıyla Türkiye'den Furkan Korkmaz olurken, Belçikalı Van Rossom 13 sayı üretti.

Milliler, turnuvadaki 5. maçında 7 Eylül Perşembe günü saat 20.45'te Letonya ile karşılaşacak.

1. Periyot Sonucu: 23-14

2. Periyot Sonucu: 40-33 (17-19)

3. Periyot Sonucu: 55-53 (15-20)