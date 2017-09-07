Türkiye, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Letonya'ya 89-79 yenildi
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Takımımız, gruptaki son maçında Letonya ile karşılaştı.
Baştan sona çekişmeli geçen maçı Letonya 89-79 kazandı.
Bu sonucun ardından grubu 4. tamamlayan 12 Dev Adam son 16 turunda İspanya ile eşleşti. Türkiye ile İspanya arasında oynanacak mücadele pazar günü saat 18.45'te başlayacak.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Saverio Lanzarini xx, Tomas Jasevicius xx, Michael Weiland xx
Letonya: Porzingis xxx 28, Blums xxx 17, Davis Bertans xx 9, Dairis Bertans xx 8, Timma xx 5, Smits xx 2, Strelinieks xx 1, Skele xx 5, Grazulis xx, Peiners xx 8, Meiers xx 6
Başantrenör: Ainars Bagatskis
Türkiye: Erkan Veyseloğlu xx 4, Doğuş xx 2, Sinan xx 7, Cedi xxx 24, Barış Hersek x, Semih xx 10, Melih xxx 19, Furkan Aldemir xx 5, Sertaç xx 4, Furkan Korkmaz x, Kenan xx 4, Göksenin x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 24-22 (Letonya lehine)
Devre: 47-38 (Letonya lehine)
3. Periyot: 69-63 (Letonya lehine)
5 faul alan: Timmas (Letonya)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.