Türkiye, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Letonya'ya 89-79 yenildi

Baştan sona çekişmeli geçen maçı Letonya 89-79 kazandı.

Bu sonucun ardından grubu 4. tamamlayan 12 Dev Adam son 16 turunda İspanya ile eşleşti. Türkiye ile İspanya arasında oynanacak mücadele pazar günü saat 18.45'te başlayacak.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini xx, Tomas Jasevicius xx, Michael Weiland xx

Letonya: Porzingis xxx 28, Blums xxx 17, Davis Bertans xx 9, Dairis Bertans xx 8, Timma xx 5, Smits xx 2, Strelinieks xx 1, Skele xx 5, Grazulis xx, Peiners xx 8, Meiers xx 6

Başantrenör: Ainars Bagatskis

Türkiye: Erkan Veyseloğlu xx 4, Doğuş xx 2, Sinan xx 7, Cedi xxx 24, Barış Hersek x, Semih xx 10, Melih xxx 19, Furkan Aldemir xx 5, Sertaç xx 4, Furkan Korkmaz x, Kenan xx 4, Göksenin x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 24-22 (Letonya lehine)

Devre: 47-38 (Letonya lehine)

3. Periyot: 69-63 (Letonya lehine)

5 faul alan: Timmas (Letonya)