Türkiye, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan'a 80-74 yenildi

A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a 80-74 yenildi.

Bu sonuçla A Milli Takım gruptaki üçüncü maçında 2. yenilgisini alırken, Sırbistan ise 2. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Marek Cmikiewicz (Polonya), Tomas Jasivicuis (Litvanya), Manuel Mazzoni (İtalya)

Sırbistan: Jovic 15, Bogdanovic 17, Lucic 7, Bircevic 7, Kuzmic 5, Stimac 5, Macvan 8, Milosavljevic 8, Micic 2, Lazic, Marjanovic 6

Türkiye: Sinan Güler 8, Cedi Osman 15, Kenan Sipahi 6, Barış Hersek, Sertaç Şanlı, Semih Erden 13, Furkan Korkmaz 11, Melih Mahmutoğlu 19, Doğuş Balbay, Erkan Veyseloğlu 2, Göksenin Köksal

1. Periyot Sonucu: 21-13

2. Periyot Sonucu: 36-31 (15-18)

3. Periyot Sonucu: 53-45 (17-14)

Maçın ilk bölümünde Jovic'in sayılarıyla sonuca giden Sırbistan, pota altını iyi kullanarak 6. dakikada 13-6 öne geçti. Sırbistan'ın sert savunması karşısında zorlanan ve basit top kayıpları yaparak birçok hücum fırsatını değerlendiremeyen milliler karşısında, Macvan ile Milosavljevic'ın kazandırdığı sayılarla Sırp Milli Takımı 8. dakikada farkı bu kez 11 sayıya çıkardı: 21-10. Sırbistan, ilk periyodu 21-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Micic ve Marjanovic'in bulduğu basketlerle 6-0'lık seriyle başlayan Sırbistan, 12. dakikada skoru 27-13'e taşıdı. Ardından savunmada tam saha baskı uygulamaya başlayan milliler, rakibine Melih Mahmutoğlu ile Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 12-0'lık bir seriyle karşılık verip, 14. dakikada farkı 2 sayıya (27-25) indirdi. Bircevic'in pota altında bulduğu sayılarla seriyi bozan Sırbistan, devreyi 36-31 önde kapattı.

A Milli Takım; Bogdanovic, Jovic ve Macvan üçlüsünü durdurmakta başarılı olamazken, 24. dakikada Sırbistan skoru 46-36 yaptı. Cedi Osman ile Sinan Güler'in devreye girmesiyle farkı 27. dakikada 5 sayıya (48-43) düşüren milliler, bu oyununu devam ettiremedi. Sırbistan, son çeyreğe 53-45'lik skorla avantajlı girdi.

Son çeyreğe oldukça istekli başlayan milliler, yaptığı iyi savunmayla Sırbistan'a kolay şansı tanımazken; Kenan Sipahi, Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 33. dakikada 59-57 öne geçmeyi başardı. Sırbistan, Bogdanovic'in üst üste kazandırdığı kritik basketlerle oyunda yeniden dengeyi kurdu ve büyük mücadeleye sahne olan maçın son dakikasına 78-72 önde girdi. Kalan bölümde avantajını koruyan Sırbistan, karşılaşmayı 80-74 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Bogdanovic yuvaya geri döndü

Fenerbahçe'de üç sezon geçirdikten sonra NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Ülker Sports Arena'da oynanan Türkiye-Sırbistan karşılaşmasıyla eski yuvasına geri dönmüş oldu.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Türkiye, Ülker Sports Arena'da Sırbistan için karşılaşıyor. Bu mücadele Sırbistan Milli Takım oyuncusu Bogdan Bogdanovic için ise ayrı bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz sezon sonunda üç senesini geçirdiği sarı-lacivertli formaya veda ederek NBA takımlarından Sacramento Kings'e transfer olan başarılı basketbolcu, bu maçla birlikte birçok karşılaşmaya çıktığı eski yuvasına da geri dönmüş oldu. Bogdanovic, aynı zamanda maçtan önce Melih Mahmutoğlu ile de hasret giderdi.

Ülker Sports Arena kapalı gişe

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Türkiye-Sırbistan maçını izlemek için Ülker Sports Arena'ya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar tribünlerde boş yer bırakmadı.

Türkiye, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Ülker Sports Arena'da Sırbistan ile karşılaşıyor. Grubun ilk iki maçında ay-yıldızlıları yalnız bırakmayan taraftarlar, Sırbistan maçında da salonu doldu. Sırbistan ataklarını ıslıklarla karşılayan Türkiye taraftarı, millilerin hücumlarında ise takımlarına büyük destek gösterdi.

Fikret Orman millileri yalnız bırakmadı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yöneticisi Candaş Tolga Işık, EuroBasket 2017 D grubu mücadelesi olan Sırbistan-Türkiye maçını yerinde takip etti.

EuroBasket 2017 D grubu üçüncü maçında Türkiye’nin Sırbistan ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yöneticisi Candaş Tolga Işık, yakından takip etti.