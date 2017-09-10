Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: Milli takıma zarar vermek isteyenler oldu. İsim vererek açıklayacağım

Türkoğlu, ay-yıldızlı ekibin, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İspanya'ya yenilerek elendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türk halkının gurur duyacağı bir milli takım oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Türkoğlu, "Her ne kadar istediğimiz sonuçları elde edemesek de sporcularımız, Türk halkının kalbine girerek en büyük ödülü kazandılar. Halkımız, maçı kaybettiklerinde bile, 'Bu taraftar sizinle gurur duyuyor.' diye tezahürat yaptı. Eski bir sporcu ve şu anki başkan olarak sporcularımızla gurur duydum. Türk basketbolunu, hem milli takım hem de kulüpler anlamında ileriye taşıyacak genç oyuncularımızın olduğunu bu Avrupa Şampiyonası'nda görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu, milli basketbolcuların kulüp takımlarında fazla süre alamamasının sıkıntısını turnuvada gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Oyuncularımız bazen yapılmayacak hataları yaptı. İlk defa milli takımda, Avrupa Şampiyonası'nda olanlar var. Doğal olarak bu süreçte ufak tefek hatalarımız oldu ama bu hataları mücadele ve istekleriyle kapatmaya çalıştılar. Çok gurur duyduk. Bu süreç bizim için çok önemliydi. Bizi bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız ve büyüklerimiz hiç yalnız bırakmadı. Bize zaman ayırdıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bundan gerçekten çok mutlu oldu. Keşke başka bir sonuçla karşınızda konuşuyor olsaydık ama önemli olan bazı şeylerin temelini atabilmekti. Sanırım bu şampiyonada bunu gördük. İleriye yönelik daha iyi işler yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Buraya zarar vermek isteyenler oldu"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, bu süreçte milli takıma zarar vermek isteyenlerin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada olduğumuz sürece, bu milli takıma, oyuncu ve antrenörlerimize kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Ben başkan olarak izin vermeyeceğim. Bu süreçte zaman zaman gereksiz yorumların yapıldığına da şahit olduk. Buraya zarar vermek isteyenler de oldu. Onların kim olduğunu çok iyi biliyorum. Sıcağı sıcağına konuşmak istemiyorum ama turnuva bittikten sonra bir başkan olarak, gerekli açıklamayı isim vererek yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkan olarak ekibimle güzel işler yapmak için buradayız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, onlara güveniyoruz. Federasyon olarak her zaman onların yanındayız. Amacımız Türk basketbolunu hem kulüpler hem de milli takım anlamında en iyi yerlere getirmek."

Türk basketbolseverlerin, İspanya ile oynanan maçta çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu aktaran Türkoğlu, "Bu atmosfer gerçekten paha biçilmez. Hem Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hem de buraya gelen binlerce basketbolsevere sonsuz teşekkürler. İnanıyorum ki milyonlar bu çocukları televizyondan izlemiş ve onlarla gurur duymuştur. Çocuklarımız bu atmosferde daha iyi oynuyor. Kasım ayında oynanacak Dünya Şampiyonası eleme maçlarında da çocukları yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"FIBA'nın öz eleştiri yapması gerekiyor"

Hidayet Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda görev alan hakemlerin performansıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: "Sporculuk hayatımda da pek hakemleri ön plana atan bir insan değildim. Bazen ister istemez kendimizi tutamadığımız anlar oluyor. FIBA, Avrupa Ligi ile aynı seviyeye gelmek istiyorsa hakemlerden başlaması gerekir. Buraya en iyi takımlar geliyor ve bir performans sergilemeye çalışıyorlar. Bu tarz hatalar ister istemez performanslarını etkiliyor. Milli takım olarak çok fazla hakem hatalarının arkasına sığınmak istemiyoruz ama kamuoyunun da bunu gördüğünü biliyoruz. Bence FIBA'nın bu turnuva bittikten sonra hakemler konusunda bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Ev sahibi takım olarak çok dezavantajlı duruma düştüğümüz süreçler de oldu."