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Türkiye, çeyrek final için İspanya ile karşı karşıya geliyor

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te  başlayacak ve NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

Şampiyonanın ilk turunda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Büyük  Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 mağlup etti. Milliler, Rusya'ya 76-73,  Sırbistan'a 80-74, Letonya'ya 89-79 yenildi, grup dördüncüsü olarak son 16 turuna  yükseldi.

Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan İspanya ise mücadele ettiği C  Grubu'nda sırasıyla Karadağ'ı 99-

60, Çekya'yı 93-56, Romanya'yı 91-50,  Hırvatistan'ı 79-73, Macaristan'ı 87-64 mağlup etti. İspanya, grupta lider olarak  son 16 turuna çıktı.

Türkiye ile İspanya eşleşmesinden galip çıkacak takım, çeyrek finalde,  Almanya-Fransa maçının kazananı ile karşılaşacak.

Şampiyonanın son 16 turunda yarın saat 12.30'da Letonya-Karadağ,  15.15'te Sırbistan-Macaristan, 21.30'da da Hırvatistan-Rusya müsabakaları  oynanacak.

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