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Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun eski başkanlarından Atilla Örsel hayatını kaybetti

Türk cimnastiğine uzun yıllar hizmet veren duayen başkan Atilla Örsel, hayata gözlerini yumdu.

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İstanbul'da bir süredir yoğun bakımda tutulan 78 yaşındaki Örsel, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Örsel'in naaşı, 22 Ekim Pazar günü İstanbul'da Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Federasyon başkanlığı görevinde en uzun kalan isimlerin başında gelen 1939 doğumlu Örsel, 1981 yılında başına geçtiği Türkiye Cimnastik Federasyonuna, 2012 Londra Olimpiyatları'nın ardından yapılan genel kurulda veda etmişti. O yıl aday olmayan Örsel başkanlık koltuğunu, halen federasyonun başında bulunan Suat Çelen'e devretti.

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