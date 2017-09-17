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Türkiye Dünya şampiyonu oldu!

Türkiye, Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı Slovenya'yı 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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Türkiye, Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı Slovenya'yı 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
 
Detaylar birazdan...

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