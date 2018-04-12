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Türkiye FIFA sıralamasında 37. sıraya yükseldi

FIFA dünya klasmanında Türkiye, bir basamak yükselerek 37. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, liderliğini sürdürdü.

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Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. sıraya yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 37. sırada yer aldı.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci sırada bulunduğu listede, iki basamak birden yükselen Belçika üçüncü oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 17 Mayıs'ta açıklanacak.

 

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