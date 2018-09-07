Türkiye, Fransa'ya set vermedi

Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye, başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda Fransa ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı takım, rakibini 25-20, 25-18, 25-17’lik setler sonucunda 3-0 yendi.

Daha önceki maçlarda olduğu gibi taraftarların yanı sıra Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük, millere destek verdi.

Ay-yıldızlıların yarı finale yükselebilmesi için Rusya-Almanya karşılaşmasının sonucunu beklenecek. Türkiye, Fransa galibiyetiyle puanını 10'a çıkarırken, Rusya 12 ve Almanya 7 puana sahip.

Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Sırbistan, Slovakya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya, Belarus, Almanya, İtalya, Polonya ve Fransa'nın katıldığı şampiyona, 9 Eylül'e kadar devam edecek.