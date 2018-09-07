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Türkiye, Fransa'ya set vermedi

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. Grup'taki beşinci ve son maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

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Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye, başkent  Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda Fransa ile karşı karşıya geldi.
 
Ay-yıldızlı takım, rakibini 25-20, 25-18, 25-17’lik setler sonucunda  3-0 yendi.
 
Daha önceki maçlarda olduğu gibi taraftarların yanı sıra Türkiye'nin  Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük, millere destek  verdi.
 
Ay-yıldızlıların yarı finale yükselebilmesi için Rusya-Almanya  karşılaşmasının sonucunu beklenecek. Türkiye, Fransa galibiyetiyle puanını 10'a  çıkarırken, Rusya 12 ve Almanya 7 puana sahip.
 
Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Sırbistan, Slovakya, Bulgaristan,  Hollanda, Rusya, Belarus, Almanya, İtalya, Polonya ve Fransa'nın katıldığı  şampiyona, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

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