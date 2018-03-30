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Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri resmi siteden duyurdu.

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TFF'nin açıklaması şöyle:

Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir.

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