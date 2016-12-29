Türkiye Kupası 2. turunda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelebilir
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı devam ederken, son 16 turunda ufukta dev eşleşme görünüyor: Beşiktaş-Fenerbahçe...
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarından sonra son 16 turunda yüksek olasılıkla iki dev karşı karşıya gelecek: Beşiktaş-Fenerbahçe...
D Grubu'nda siyah-beyazlı takım 4 maçta topladığı 10 puanla ilk sırada. İkinci Kayserispor'un 6 puanı var. C Grubu'nda ise Gençlerbirliği 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini perçinledi. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puanı bulunuyor. Beşiktaş D Grubu'nu lider, Fenerbahçe ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamladığı takdirde statü gereği çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacaklar.
Son 16'da iki dev eşleşirse; derbi, tek maçlı eleminasyon sistemine göre grup lideri Beşiktaş'ın sahası olan Vodafone Arena'da oynanacak.
Skorer
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