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Türkiye Kupası 2. turunda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelebilir

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı devam ederken, son 16 turunda ufukta dev eşleşme görünüyor: Beşiktaş-Fenerbahçe...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarından sonra son 16 turunda yüksek olasılıkla iki dev karşı karşıya gelecek: Beşiktaş-Fenerbahçe...
 
D Grubu'nda siyah-beyazlı takım 4 maçta topladığı 10 puanla ilk sırada. İkinci Kayserispor'un 6 puanı var. C Grubu'nda ise Gençlerbirliği 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini perçinledi. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puanı bulunuyor. Beşiktaş D Grubu'nu lider, Fenerbahçe ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamladığı takdirde statü gereği çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacaklar.
 
Son 16'da iki dev eşleşirse; derbi, tek maçlı eleminasyon sistemine göre grup lideri Beşiktaş'ın sahası olan Vodafone Arena'da oynanacak.
 
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