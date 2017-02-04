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Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. İşte Gençlerbirliği - Kayserispor maçından detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği sahasında Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayserispor'u konuk etti. Kayserispor sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 34 ve 45. dakikada Welliton ve 76. dakikada Uğur Çiftçi (k.k) kaydetti.

Gençlerbirliği'nin golleri ise 68. dakikada Serdar Gürler ve 86. dakikada Etien Velikonja'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Gençlerbirliği ise kupaya veda etti.

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