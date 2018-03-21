Türkiye Milli Takım kadrosunda kimler var? İşte Milli Takım Kadrosu 2018 detayları haberimizde yerini alıyor. Milli Takım'da sakatlık şoku yaşandı. 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart'ta ise Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım'da oynadıkları son maçlarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Beşiktaş, milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'un sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Çekilen MR sonucunda Oğuzhan'ın sağ kalçasında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği duyuruldu. Beşiktaş'ın sitesinden yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı: "Medipol Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup’un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR’ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir. İşte merak edilen Türkiye Milli Takım kadrosu…

KADRODA SAKATLIK DEĞİŞİKLİKLERİ

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

18 Mart tarihinde kulüp takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki futbolcunun yerlerine, Medipol Başakşehir kulübünden Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Emre Mor'un yerine ise Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Alper Potuk kadroya dâhil edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN OĞUZHAN İÇİN AÇIKLAMA!

Beşiktaş, milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'un sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Çekilen MR sonucunda Oğuzhan'ın sağ kalçasında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği duyuruldu. Beşiktaş'ın sitesinden yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Medipol Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup’un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR’ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir.

Bugün toplanan A Milli Takım kampında durumu tekrar değerlendirilen oyuncumuz aday kadrodan çıkartılmış olup, tedavisi kulübümüzde kendi sağlık ekibimiz tarafından yapılacaktır."