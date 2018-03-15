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Türkiye Milli Takımı 38.sıradaki yerini korudu

FIFA dünya klasmanında Türkiye, 38. sıradaki yerini korudu. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, liderliğini sürdürdü.

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Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 38. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, 730 puana sahip ay-yıldızlılar, önceki ay olduğu 38. sırada yer aldı.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sırada kalmaya devam etti.

Andorra, 7 basamak atlayarak 130. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 12 Nisan'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Almanya  1609 -

2 Brezilya 1489 -

3 Portekiz 1360 -

4 Arjantin 1359 -

5 Belçika  1337 -

6 Polonya  1228 +1

7 İspanya  1228 -

8 İsviçre  1197 -

9 Fransa   1185 -

10 Şili  1161 -

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