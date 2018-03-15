Türkiye Milli Takımı 38.sıradaki yerini korudu

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 38. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, 730 puana sahip ay-yıldızlılar, önceki ay olduğu 38. sırada yer aldı.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sırada kalmaya devam etti.

Andorra, 7 basamak atlayarak 130. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 12 Nisan'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Almanya 1609 -

2 Brezilya 1489 -

3 Portekiz 1360 -

4 Arjantin 1359 -

5 Belçika 1337 -

6 Polonya 1228 +1

7 İspanya 1228 -

8 İsviçre 1197 -

9 Fransa 1185 -

10 Şili 1161 -